صور .. المصريين الأحرار بدسوق يشارك فى مبادرة دعم صحة المراة

شاركت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار ببندر دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى وأمراض الضغط والسكر وهشاشة العظام للفتيات والسيدات.





جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ومباشرة الدكتورة إيناس صبحى، أمينة المرأة بالمركزية، وإشراف الكابتن معتز عاشور، أمين كفر الشيخ.

ودعت أمانى محمد على، أمينة المرأة بكفر الشيخ، وعضو الهيئة العليا، السيدات والفتيات للمشاركة فى من خلال الصفحات الإلكترونية والإعلانات واللافتات وتسيير عربات للدعاية وتوصيل السيدات والفتيات للمركز الطبى، وذلك بمشاركة الفرق الطبية داخل المركز الطبى.

وقالت إنه تم الكشف والتوعية واكتشاف بعض الحالات الإيجابية وتحويلها إلى عمل الإشعات والتحليل اللازمة والاطمئنان على صحة وسلامة السيدات، وستتولى أمانة المرأة رعايتهم خلال المرحلة المقبلة حتى يتم العلاج.