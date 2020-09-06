صور .. العثور على بئر بها 13 تابوتا مغلقا منذ 2500 سنة فى سقارة

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وحسب بيان لـ وزراة السياحة، نشرته الصفحة الرسمية للوزراة عبر فيس بوك، أسفرت أعمال البعثة عن اكتشاف بئر عميقة للدفن بها أكثر من 13 تابوتا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، يبلغ عمقها حوالى 11 مترًا، وعُثر بداخلها على توابيت خشبية ملونة مغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض.
وحرص الدكتور خالد العنانى، على النزول إلى قاع البئر مع الدكتور مصطفى وزيرى لتفقد الكشف تمهيداً للإعلان عنه قريبا فى مؤتمر صحفى بمنطقة آثار سقارة، كما وجه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل فى ظروف صعبة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر وأنها ليست الوحيدة، ومن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر والتى تم فتح أحدها وتم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالى.
وتقوم وزارة السياحة والآثار بحملة ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعى خلال الفترة القادمة للترويج لهذا الكشف الأثرى، ومن المقرر أن يتم نشر أولى الأفلام الترويجية الخاصة به بعد قليل.
جدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن أكثر من اكتشاف أثرى خلال السنوات الماضية فى منطقة آثار سقارة، ويضم هذا الكشف أكبر عدد من التوابيت بدفنه واحدة منذ اكتشاف خبيئة العساسيف.
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