هاشتاج السيسي_مكمل_بآمر_الشعب يجتاح تويتر : رئيس عظيم يليق بعظمة مصر

آخر هذه الهاشتاجات جاء بعنوان "#السيسي_مكمل_بآمر_الشعب"، والذى تم تدشينه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ليؤكد الرواد دعمهم للرئيس لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح التى بدأها منذ 6 سنوات.

وأوضح الرواد، أن مصر فى عهد الرئيس السيسى، شهدت إنجازات ومشروعات قومية لم تحدث على مدار 40 عامًا، مؤكدين أنه انتقل بمصر إلى بر الأمان بعد محاولات الجماعة الإرهابية النيل منها.

وقالت نونا محمد: "من وسط كل ولادها عارفه إنك كبيرها، بنحبك ياريس ربنا ينصرك، كلنا معاك دايما"، وكتبت أسماء حسن: "رئيس عظيم يليق بعظمة مصر، واللى مش عاجبه يغور على قطر وتركيا ويخلصنا من قرفه".

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فى حين قالت هدى الدالى: "الراجل ده وشعبه حالة غريبة، تحسهم كده روح واحدة، عشان كدة محدش قادر عليهم"، وقال صلاح الشامى: "100 مليون مصرى مع السيسى.. كلنا السيسى.. نثق فى السيسى".

وشهد الهاشتاج إقبالا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، معلنين دعمهم للرئيس والدولة المصرية لاستمرار عملية التنمية.