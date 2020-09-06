برلماني: المشاريع العملاقة أصابت الجماعة الإرهابية بالصرع

قال النائب محمد حلمي عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول تشويه صورة مصر عالميًا، مؤكدا أن المشاريع العملاقة والتنموية التي تم إنجازها مؤخرًا في مصر أصابت الجماعة الإرهابية بالصرع.
وأضاف "حلمي" في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية فقدت توازنها في جميع الإتجاهات، ونهايتها باتت قريبة، خاصة بعد الصفعات المتتالية التي تلقتها بعد القبض على عدد من قادتها مؤخرا.
وطالب عضو مجلس النواب، جموع المصريين بالوقوف بجانب مؤسسات الدولة المصرية، وعدم الانصياع للشائعات المغرضة التي تطلقها الجماعة الإرهابية، لإحباط كافة المؤامرات الخبيثة الشيطانية، والنهوض بمصرنا الغالية
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