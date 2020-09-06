الداخلية الكويتية: واقعة الاعتداء على المقيم المصري انتهت بالصلح

قالت وزارة الداخلية الكويتية، إن الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون خلاله بالاعتداء على أحد المقيمين (مصري) داخل محل خاص بألعاب الأطفال في منطقة الفحيحيل وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة الكويتية، أنه «بعد اتخاذ اللازم وفق الاجراءات القانونيه المتبعه بمثل هذه الحوادث ومواجهة المقيم بالواقعة أفاد أنه لايرغب بتقديم شكوى لدى المخفر بالواقعه هذا وقد حضر ولي أمر الشباب للمحل وقام بالاعتذار منه وتم التصالح بينهم».

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وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة تعرض مصرى مغترب فى دولة الكويت، يعمل فى محل للألعاب الإلكترونية في متجر بمنطقة الفحيحيل بالكويت، للاعتداء من قبل شابين كويتين بالضرب.