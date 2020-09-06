فيديو..وزير الإعلام السودانى: الشعب المصرى دائما ما يقف بجوار الدول العربية

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المعروض عبر فضائية "إم بى سى مصر"، والذى يقدمة الإعلامى عمرو أديب، أشاد وزير الإعلام السودانى بالتحرك العاجل والسريع من قبل مصر ، بإرسال طائرتى دعم لمواجهة مخاطر الفيضان الذى اجتاح عددًا من القرى.
وأوضح الوزير أن الأماكن التى تعرضت لفيضانات، يحتاج أهلها الآن لمساكن وخدمات إيوائية، فى المقام الأول، نظرًا لتهجيرهم من منازلهم.
وشدد على ضرورة تقديم مساعدت غذائية، ودوائية، وأمصال للعقارب والثعابين، التى تنتشر بكثرة فى الأماكن التى تعرضت للفيضان.
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