وزير الإعلام السودانى: نواجه فيضانا هو الأكبر منذ 100 عام والحالة مأساوية

أعرب فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السودانى، عن تقديره لمشاعر المصريين تجاه السودانيين فى ظل الأزمة التى تعيشها بلاده بسبب السيول، كما أعرب عن شكره للحكومة المصرية على إرسال المساعدات إلى بلاده.





وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا السيول حتى الآن 100 شخص، كما شردت أكثر من 50 ألف أسرة، معلقًا: "الحالة مأساوية، والفيضان هو الأكبر منذ 100 عام". وأوضح أن حجم الأضرار فى الفيضان فى الخرطوم هو الأكبر، لافتًا إلى أنه تم تسخير كل الإمكانيات المتاحة من أجل تقديم يد العون للمواطنين.

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