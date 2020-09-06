«علام» يطالب بربط تراخيص الأنشطة الخاصة بتركيب القطع الموفرة للمياه

وأضاف "نصر علام" فى تصريحات خاصة ل"دوت الخليج" أن التحول للرى الحديث خطوة هامة للتعايش مع المستقبل والزيادة السكانية المهولة الموجودة فى مصر مع ثبات نسبة المياه.
وأشار لضرورة أن يكون التحول للرى الحديث عن طريق تسهيلات وقروض من البنك الزراعى، مع إعطاء تيسيرات لتجديد عقود إيجارات الأرض للمزارعين الملتزمين والذين حولوا أراضيهم للرى الحديث.
وأكد وزير الرى السابق أن تركيب قطع ترشيد المياه يجب أن يشمل الأماكن العامة وأماكن العمل الخاصة والحكومية وليس المساجد فقط.
ونوه لضرورة إجبار أصحاب العمل الخاص على تركيب القطع الموفرة للمياه كشرط للحصول على ترخيص بالعمل، لنتحول تدريجيا لترشيد المياه فى كل الأنحاء مثل ما حدث فى الكهرباء وانتشار اللمبات الموفرة فى كل المنازل.
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