دواء بالمجان..الصحة: إطلاق مبادرة حياة كريمة بمحافظات الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري. وأوضحت وزارة الصحة ان بالمباراة يتوافر التخصصات الطبية التالية:- نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة الباطنة - الأطفال - الانف - العظام - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل - الجراحة. يومي 7-8 سبتمبر 2020 إطلاق 4 قوافل طبية في هور مركز ملوى محافظة المنيا Advertisements القيطون مركز ميت غمر محافظة الدقهلية رزق درويش مركز النوبارية محافظة البحيرة تنيدة مركز بلاط محافظة الوادي الجديد يتوفر القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة صيدلية بها كافة الأدوية.

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