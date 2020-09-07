انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأرقام.. دليلك للحصول على شقة من الإسكان وتفاصيل الوحدات السكنية المطروحة وأماكنها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت وزارة الإسكان الاجتماعي تفاصيل حجز شقة من الإسكان التابعة لها بمشروعات دار مصر وسكن مصر ومشروع جنة، حيث أنه يستمر حجز الوحدات السكنية حتى يوم 27 سبتمبر الجاري 2020، وتتضمن الوحدات المطروحة 2271 وحدة موزعة على ثلاثة عشر مدينة بتسع محافظات مصرية هى: ” القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا”.

كيفية الحصول على شقة من الإسكان

أولاً شقق دار مصر: ويشمل هذا المشروع طرح 575 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 130 إلى 140 م2 بأسعار متفاوتة تبدأ من 672.945 إلى 981.750 جنيه بمشروع دار مصر والذي تم طرحه في عدد من المدن الجديدة هى : ” مدينة السادات- 15 مايو- حدائق أكتوبر- العاشر من رمضان”.

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ثانياً مشروع جنة: وتم طرح 1005 شقة من الإسكان بمساحات تتراوح ما بين 105 إلى 118 متر مربع، وبأسعار متفاوتة تتراوح ما بين 751.800 إلى 1.674.270 جنيهاً بـ4 مدن :” 6 أكتوبر- العبور- دمياط الجديدة- الشيخ زايد”.

ثالثاً: مشروع سكن مصر وتم طرح 691 شقة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 106 متر إلى 118متر مربع بأسعار تتراوح ما بين 364.000 إلى 948.454 جنيه مصر بعدد 5 مدن هى “أكتوبر الجديدة – المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة”.

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ولحجز شقة من الإسكان يمكنك بالدخول عبر البوابة الإلكترونية للصندوق من خلال الرابط التالي: ” cservices.shmff.gov.eg”، ويختار الكود الخاص بالوحدة السكنية المراد حجزها من النماذج المتاحة في كراسة الشروط، كما يمكن للعميل تغير الرغبة في حجز الوحدة بشرط أن مبلغ مقدم الحجز كافياً لحجز الشقة.