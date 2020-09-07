بعد فبركة الإخوان فيديو لمبروك عطية .. محمد الباز يتحدى منصات الإرهابية

قال الإعلامى محمد الباز، إن الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية، أقرب إلى عالم الدين الشعبى، الذى يتحدث مع الناس على قدر عقولهم، مضيفًا: "ربنا منحه العلم والفهم".





وأضاف الباز، خلال برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن جماعة الإخوان حاولت استغلال شعبية الدكتور مبروك عطية، باجتزاء جزء من كلامه وفبركة فيديو عن مهاجمته لقانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأوضح أن الإخوان اجتزأوا كلام عن مبروك عطية أيام الضريبية العقارية وتم تركيبه فى فيديو وكأنه يتحدث عن قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار إلى أن مبروك عطية رد على الفيديو المفبرك قائلاً: "أصحاب الفبركة يحاولون أن يجعلونى فى صفهم، فهم مزورون عند الله وآثمون وعصاة، مبروك عطية يوقر رئيسه ويدعو له".

وتحدى الباز، منصات الإخوان بإذاعة فيديو مبروك عطية، فى القنوات التى يخدعون من خلالها البسطاء.