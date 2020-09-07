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موجز السوشيال.. جلسة تصوير جريئة لـ رانيا يوسف.. وطلب جماهيري لـ رضوى الشربيني لارتداء الحجاب

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نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

من داخل حمام السباحة.. تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف عدة صورة من أحدث جلسة تصوير لها وذلك من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

مؤمن زكريا يوجه رسالة إلى جمهوره .. شاهد

وجه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي رسالة إلى جمهوره عبر تغريدة نشرها في حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ". 

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جمهور رضوى الشربينى يطالبها بارتداء الحجاب ... شاهد

نشرت الفنانة رضوى الشربينى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " وطلب عدد كبير من جمهورها بان ترتدى الحجاب .

أول تعليق من أوباما بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش ... شاهد

نشر يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك عدة صور له من مباراة الفريق مع طلائع الجيش وجاء ذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ".

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كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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