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مائل للحرارة ورطب .. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم : عظمى القاهرة 35

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أ ش أ 2020-09-07 06:10 0 تبليغ

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى نهارا، ومعتدل مع شبورة مائية على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة.

بينما يسود ليلا.. طقس لطيف على الوجه البحرى والقاهرة، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 32 26

وادى النطرون 35 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 22

السلوم 32 23

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 22

رفح 32 22

رأس سدر 36 26

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نخل 37 22

نويبع 38 30

طابا 37 25

كاترين 37 23

الطور 36 27

شرم الشيخ 41 31

الغردقة 40 30

مرسى علم 39 29

الفيوم 36 25

بنى سويف 36 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 23

سوهاج 41 28

قنا 43 28

الأقصر 45 30

أسوان 45 31

ادفو 45 30

أبو سمبل 44 30

الوادى الجديد 43 28

شلاتين 40 29

أبو رماد 39 29

حلايب 37 30

رأس حدربة 36 30

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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