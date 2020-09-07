مائل للحرارة ورطب .. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم : عظمى القاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى نهارا، ومعتدل مع شبورة مائية على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة.





بينما يسود ليلا.. طقس لطيف على الوجه البحرى والقاهرة، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:- العظمى الصغرى القاهرة 35 24 الإسكندرية 32 26 وادى النطرون 35 24 طنطا 34 24 شبين الكوم 35 24 دمنهور 33 25 بلطيم 31 25 مطروح 29 22 السلوم 32 23 سيوة 36 22 بورسعيد 31 25 دمياط 31 25 الزقازيق 35 24 المنصورة 34 24 الإسماعيلية 36 23 السويس 35 24 العريش 33 22 رفح 32 22 رأس سدر 36 26 Advertisements نخل 37 22 نويبع 38 30 طابا 37 25 كاترين 37 23 الطور 36 27 شرم الشيخ 41 31 الغردقة 40 30 مرسى علم 39 29 الفيوم 36 25 بنى سويف 36 25 المنيا 38 25 أسيوط 39 23 سوهاج 41 28 قنا 43 28 الأقصر 45 30 أسوان 45 31 ادفو 45 30 أبو سمبل 44 30 الوادى الجديد 43 28 شلاتين 40 29 أبو رماد 39 29 حلايب 37 30 رأس حدربة 36 30

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