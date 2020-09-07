الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس نهاية الأسبوع

وتابعت شاكر، في مداخلة هاتفية عبر فضائية سي بي سي ، أن مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر شهدت سيولا بالأمس ، كما أنه اليوم يشهد فرص سقوط أمطار من متوسطة لغزيرة على عدة مناطق بالبحر الأحمر.
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وبدءا من الغد الثلاثاء تنحصر فرص سقوط الأمطار في مناطق بجنوب سيناء، كما أن الطقس سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة بنهاية الأسبوع الجاري.
القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30
شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26
وجنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30
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