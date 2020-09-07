أخبار مصرية

أمطار غزيرة في عز الحر.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وأكدت على استمرار الطقس الحار الرطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا .

كما نوهت إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

أما على السواحل الشمالية نهارا يكون الطقس معتدلا نهارا لطيفا ليلا، مع وجود شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس شديد الحرارة نهارا على محافظات الصعيد لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا بعدة مناطق. 

كما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصاحبها أمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على مناطق متفرقة أحيانا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس.

اقرأ أيضا :

Advertisements

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30

 شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26

جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمطار غزيرة في عز الحر.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا