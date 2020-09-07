أمطار غزيرة في عز الحر.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

وأكدت على استمرار الطقس الحار الرطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا . كما نوهت إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا. أما على السواحل الشمالية نهارا يكون الطقس معتدلا نهارا لطيفا ليلا، مع وجود شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة. ويبقى الطقس شديد الحرارة نهارا على محافظات الصعيد لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا بعدة مناطق. كما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصاحبها أمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على مناطق متفرقة أحيانا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس. اقرأ أيضا : Advertisements القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24 السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30 شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26 جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30

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