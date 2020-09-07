اليوم .. صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه





تبدأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات شهر سبتمبر، اليوم الإثنين، وذلك لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا

ويتم تقسيم المعاشات إلى شرائح منعا للتكدس أمام المنافذ وللتيسير على أصحاب المعاشات مثلما حدث خلال الأشهر الماضية. يذكر أن الصرف متاح لجميع أصحاب المعاشات ممن لديهم كارت ATM من ماكينات الصرف الآلى اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضى أول شهر سبتمبر.

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