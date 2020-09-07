نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 7 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الإثنين نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الإثنين ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية
- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (20%) على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.
- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.
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