أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، بالطفرة التي حدثت في مجال التعليم العالم في مصر خاصة مع افتتاج جامعة الجلالة أمس .

وكتبت " مكرم " من خلال حسابها الشخصي انستجرام : " احنا عاملين طفرة كبيرة فى ملف التعليم العالى وكان لازم يتعرف ولادنا اللى بيدرسوا فى الخارج على جهد الدولة وقيادتها فى الملف، من وزير التعليم العالى وتحت قبة جامعة الجلالة". وتابعت : " وبعدها كان لازم يشوفوا عظمة مدينة الجلالة وده خلى صورة اليوم تكتمل عندهم من فتح جامعات جديدة وإنشاء مدن جديدة وخلق ٥٠ ألف فرصة عمل لولاد مصر. وأضافت " شفنا الفخر ببلدهم والسعادة فى عيونهم وسؤال بيدور فى ذهنهم: " انتم عملتم كل ده ازاى وامتى؟" الرد كان جاهز: عندنا رجالة فى مصر وقيادة عايزة تنقل الدولة لمكانتها الحقيقة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عقب افتتاح جامعة الجلالة .. نبيلة مكرم: احنا عاملين طفرة كبيرة فى ملف التعليم العالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.