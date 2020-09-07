نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقطاع المياه عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة في المقال التالي
صباح اليوم الاثنين الموافق 0792020 ولمدة 36 ساعة، وذلك نظرا للقيام بأعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي.
وناشدت الشركة السادة المواطنين والمستشفيات والقرى السياحية لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
هذا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية (المستشفيات- الإسعاف- أقسام الشرطة- المصالح الحكومية، والمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.
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