أخبار مصرية

انقطاع المياه عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقطاع المياه عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحذر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلي بداية من الكيلو 61 وحتى الكيلو 79 وذلك اعتبارا من الساعة 8
صباح اليوم الاثنين الموافق 0792020 ولمدة 36 ساعة، وذلك نظرا للقيام بأعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي.

وناشدت الشركة السادة المواطنين والمستشفيات والقرى السياحية لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.


هذا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية (المستشفيات- الإسعاف- أقسام الشرطة- المصالح الحكومية، والمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر انقطاع المياه عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا