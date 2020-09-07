نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. ورشة عمل بجامعة حلوان عن معالجة البيانات والمعلومات الإكلينيكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان "معالجة البيانات والمعلومات الإكلينيكية في الدراسات الطبية" وهى ورشة عمل مخصصة للباحثين بالكليات الطبية. وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة، ومدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة، ويأتي ذلك استكمالا لسلسلة ورش العمل التي تنظمها الوحدة للنهوض بالبحث العلمي بما يسهم فى زيادة مخرجات البحث العلمي ورفع التصنيف الدولى للجامعة. يحاضر في ورشة العمل الاستاذة الدكتورة وفاء العاقل خبير الإحصاء والمعلوماتية ومدير الشبكة القومية لمراكز العلاج ومدير وحدة البيانات باللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومسئول إدارة البيانات والمعلومات بعدد كبير من الدراسات الإكلينيكية وأحد مؤسسي برنامج الدراسات العليا في الأبحاث الإكلينيكية. واوضح الدكتور محمد القصاص أن ورشة العمل تتضمن مناقشة العديد من المحاور منها استعراض كيفية معالجة البيانات الخاصة بالدراسات الإكلينيكية وأهدافها وخطوات تنفيذها، ومسئوليات المشاركين في البحث عنها، بالإضافة إلى أمثلة تطبيقية عملية لذلك. هذا وتبدأ فعاليات ورشة العمل فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020، وذلك عبر تطبيق Zoom من هنا

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