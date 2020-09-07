الصحة تبحث ضوابط الكشف الطبى على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب 2020

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وهنأت وزيرة الصحة والسكان، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على نجاح الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ التى شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية، مؤكدة أن البناء التشريعى والمؤسسات التشريعية أحد ركائز الدولة المصرية القوية.
وأكدت الوزيرة تقديم كل التيسيرات خلال عملية توقيع الكشف الطبى على المتقدمين للترشح، وفقًا للقواعد والضوابط المحددة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا.
وكشفت الوزيرة عن تخصيص موقع إلكترونى لحجز موعد الكشف الطبى، وذلك تيسيرًا على المتقدمين للترشح ومنع التزاحم بالمستشفيات، موضحة أن الموقع يتيح للمتقدم للترشح فى الانتخابات معرفة المواعيد المتاحة لتوقيع الكشف الطبى عليه، كما يتيح له حرية اختيار المستشفى من بين المستشفيات التى سيتم توقيع الكشف الطبى بها على المتقدمين للترشح، مشيرة إلى أنه يمكن للمتقدمين للترشح تسجيل بياناتهم على الموقع والحصول على موعد الكشف فور الدعوة للانتخابات.
ووجهت الوزيرة بتخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المرشحين بشأن الكشف الطبى، وتخصيص مُدخل بيانات بكل مستشفى لتسجيل بيانات المتقدمين للترشح ممن لم يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكترونى، للحصول على موعد الكشف الطبى.
ومن جانبه، وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتعاونها الدائم مع الهيئة، وتقديم كل التيسيرات من الناحية الطبية خلال الاستحقاقات الدستورية، كما أشاد بجهود الوزارة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا.
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