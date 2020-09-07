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وزارة الصحة تخصص موقعا إلكترونيا لحجز موعد الكشف الطبي للمتقدمين للترشح للنواب

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استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأحد، لوضع ضوابط توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وذلك بديوان عام الوزارة.

وهنأت وزيرة الصحة والسكان، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على نجاح الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية، مؤكدة أن البناء التشريعي والمؤسسات التشريعية أحد ركائز الدولة المصرية القوية.

وأكدت الوزيرة على تقديم كافة التيسيرات خلال عملية توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح، وفقًا للقواعد والضوابط المحددة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل مواجهة الدولة لفيروس المستجد.

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وكشفت الوزيرة عن تخصيص موقع إلكتروني لحجز موعد الكشف الطبي، وذلك تيسيرًا على المتقدمين للترشح ومنع التزاحم بالمستشفيات، موضحة أن الموقع يتيح للمتقدم للترشح في الانتخابات معرفة المواعيد المتاحة لتوقيع الكشف الطبي عليه، كما يتيح له حرية اختيار المستشفى من بين المستشفيات التي سيتم توقيع الكشف الطبي بها على المتقدمين للترشح، مشيرة إلى أنه يمكن للمتقدمين للترشح تسجيل بياناتهم على الموقع والحصول على موعد الكشف فور الدعوة للانتخابات.

ووجهت الوزيرة بتخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المرشحين بشأن الكشف الطبي، وتخصيص مُدخل بيانات بكل مستشفى لتسجيل بيانات المتقدمين للترشح ممن لم يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، للحصول على موعد الكشف الطبي.

ومن جانبه، وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتعاونها الدائم مع الهيئة، وتقديم كافة التيسيرات من الناحية الطبية خلال الاستحقاقات الدستورية، كما أشاد بجهود الوزارة في مواجهة أزمة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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