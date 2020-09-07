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وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز 89 عامًا

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رحلت عن عالمنا صباح اليوم  الفنانة الكبيرة عايدة كامل، بعد تعرضها لوعكة صحية، حسب ما أعلنت الفنانة قبل رحيلها .

 

وكانت الفنانة الكبيرة عايدة كامل، أكدت مؤخرا أنها تمر بظروف صحية صعبة تعرضت لها بدون أى مقدمات، طالبة ممن يحمل لها ذرة من الحب الدعاء لها.

 

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وكتبت الفنانة الكبيرة، عبر حسابها على فيس بوك: "يا رب ليس لى إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعوا لى، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أى مقدمات".

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وفى سياق مختلف أحيت الفنانة القديرة عايدة كامل، مؤخرا ذكرى ميلاد زوجها الفنان الكبير الراحل محمود عزمى، حيث نشرت عبر حسابها على فيس بوك، صورة قديمة التقطت له فى أحد استديوهات التصوير لكن لم يتم معرفة سنة التقاطها بالتحديد، داعية له بالرحمة والمغفرة.

 

وكتبت الفنانة القديرة، عبر حسابها على فيس بوك أيضا، رسالة رثاء لزوجها الراحل، قائلة: "كنا نحتفل بعيد ميلادك واليوم نترحم عليك، ولكنها إرادة الله ولا راد لقضائه، اللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين، اللهم اجمعنا بهم فى جنتك.. اللهم آمين"، مضيفة: "أتحدث عن الزوج وأبو ابنى د.هشام عزمى المرحوم الفنان محمود عزمى.. رجاء وليس أمر أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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