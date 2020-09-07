3 مصريين ضمن قائمة مجلة فوربس للمبدعين الشباب في الشرق الأوسط

حل ثلاثة مصريين ضمن قائمة مجلة فوربس للمبدعين الشباب الأقل ، من 30 سنة في الشرق الأوسط، ممن ساهموا في تغيير المنطقة وإحداث فارق بإنجازاتهم.

وضمت القائمة خالد الصياد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة برايم هوسبيتاليتي لإنجازاته في قطاعات التجزئة والأغذية والمشروبات.

وضمت القائمة في مجال الرياضة والترفيه كلا من بطلة السباحة فريدة عثمان ومؤسس منصة الألعاب الشهيرة "اكسب" علي محمود.

وتختلف معايير إعداد قائمة (Under 30) عن القوائم الأخرى من نواحٍ عدة، فمن حيث المؤسسين، تعتمد على درجة استقرار المؤسسة، والقدرة على التوسع، والجدوى التجارية للمشروع.

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أما من حيث الموظفين فتشكل أعوام الخبرة، ومدى تأثيرهم في مجالات أعمالهم، دورًا كبيرًا في التقييم، إلى جانب عوامل أخرى.

ومع ذلك، فإن العديد من العناصر التي تدخل في اختيار مرشحي القائمة، لا يمكن قياسها بالأرقام، ومن تلك العوامل التي لا تخضع لحسابات الأرقام: مدى التزام المرشحين تجاه أعمالهم ومجتمعهم، ومدى مساهماتهم في تحقيق الاستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

كذلك نضع في الاعتبار مدى رغبتهم في تطوير مجتمعاتهم. ونتيجة لذلك يكون البحث عن المبتكرين والمخترعين والمفكرين، ممن لديهم القدرة والرغبة في إحداث فارق في منطقة الشرق الأوسط.