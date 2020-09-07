السيسي_مكمل_بأمر_الشعب يتصدر تويتر.. ومغردون: السكة لسة في أولها

دعمهم له لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح التى بدأها منذ 6 سنوات.

أعرب المصريون عن حبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارهم في

حيث شهدت البلاد في عهده إنجازات ومشروعات قومية لم تحدث على مدار 40 عامًا، مؤكدين أنه انتقل بمصر إلى بر الأمان بعد محاولات الجماعة الإرهابية.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #السيسي_مكمل_بآمر_الشعب، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

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