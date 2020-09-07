نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطاع الأعمال": إجراء أول مزاد على الأقطان بالفيوم وبني سويف لموسم 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لتداول القطن - تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال العام - والتي تطبق في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية، تم إجراء أول مزاد في الموسم الحالي ‪2020-2021‬.

وتمت ترسية المزاد الذي أجري في الفيوم على شركة الإخلاص لكمية 133.276 قنطار بسعر 1800 جنيه، وفي بنى سويف تم الترسية على الشركة المتحدة لكمية 394.63 قنطار بسعر 1805 جنيه للقنطار.

كما تم تلقي عدد 7 خطابات ضمان من شركات تجارة الأقطان للمشاركة في المزادات المقررة لبيع الأقطان.

كان قد تم تحديد 50 مركزا لاستلام وتجميع الأقطان من المزارعين في المحافظات الأربع المشار إليها وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، 15 في الشرقية، 7 في بني سويف، 9 في الفيوم.

وانطلقت في الأول من سبتمبر الجاري في محافظتي الفيوم وبني سويف، المنظومة الجديدة لتجارة القطن، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل، حيث فتحت 16 مركزا لتجميع الأقطان فى المحافظتين أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين، للعمل من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرًا يوميا ما عدا يوم الجمعة، خلال الفترة المشار إليها. ومن المقرر أن يبدأ لاحقا نظام التداول الجديد في الشرقية والبحيرة منتصف سبتمبر الجاري حتى منتصف ديسمبر المقبل.

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وتوزعت مراكز التجميع التسعة بالفيوم على مراكزها الإدارية كالتالي: الفيوم (محلج شركة مصر لحليج الأقطان)، يوسف الصديق (شونة البنك الزراعي بالمنزله)، إبشواي (شونة البنك الزراعي)،سنورس (سنورس١ - سنورس٢)، إطسا (منيا الحيط - رحمي)، طامية (شونة محلج مصر - الروضة).. أما في بني سويف تم توزيع المراكز كالتالي: الواسطى (الواسطى)، بني سويف (إهناسيا الخضرا - إبشنا)، إهناسيا (النويره - قاي)، ناصر (دنديل)، ببا الفشن (محلج شركة الوادي في ببا)

ويستهدف النظام الجديد للتداول تحسين جودة ونظافة القطن لاستعادة مكانته العالمية وزيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزايدة علنية.

ويتم من خلال مراكز التجميع توفير أكياس الجوت الجديدة والدوبارة القطنية للمزارعين طبقًا للحيازة الزراعية الواردة من مديريات الزراعية، ويتم استلام الأقطان مباشرة من المزارعين -دون وسطاء - بتقديم الحيازة الخاصة به والبطاقة الشخصية، ويتم وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع وفرزها وتحديد الرتب، وإجراء مزادات على كميات الأقطان الواردة، في ضوء الأسس التي حددتها اللجنة التنفيذية لسعر فتح المزاد وتم اعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن.

ولا يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة فى لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل ويجب تقديم خطاب ضمان بنكى بمبلغ 250 ألف جنيه وصالح حتى 15 ديسمبر 2020.

وتقوم الشركة الراسى عليها المزاد بسداد 70% من القيمة الأساسية للمزاد إلى المزارع في اليوم التالي على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال أسبوع من المزاد، بعد تحديد القيمة النهائية للأقطان وفقًا لفروق الرتب ومعدل التصافي.