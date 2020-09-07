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الشباب والرياضة تنفذ مبادرات مجانية في البرمجة وريادة الأعمال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة تنفذ مبادرات مجانية في البرمجة وريادة الأعمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفذ وزارة الشباب والرياضة عددًا من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالى البرمجة وريادة الأعمال أون لاين على مدار شهر سبتمبر الجاري بتنظيم الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - وحدة "طور وغير" بالتنسيق مع شركة مايكروسوفت.

تتضمن التدريبات المنحة المجانية للفتيات "هي مبرمجة" في مجال تصميم المواقع ولغات البرمجة، والتي تستمر حتى منتصف سبتمبر 2020، ويحاضر خلالها مجموعة من المدربين المعتمدين من شركة مايكروسوفت من خلال برنامج "Microsoft team" وتسلم شهادة حضور إلكترونية معتمدة بعد اجتياز الاختبارات بنجاح، وللراغبات في المشاركة يمكن التسجيل في المبادرة من هنا

كما تنفذ الوزارة محاضرات أسبوعية مجانية في المجال التكنولوجي عن طريق "webinar"، بالتنسيق مع مايكروسوفت مصر، في مجالات ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لسوق العمل، وكذا محاضرات عن منصة "طوّر وغيّر" ودورها في التعلم عن بعد، والمشاركة للراغبين من خلال موقع https:www.tawarwghayar.com، حيث يتم تنفيذ المحاضرات أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع على مدار شهر سبتمبر، من الساعة الثامنة حتى التاسعة والنصف مساءً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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