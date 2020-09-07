نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة تنفذ مبادرات مجانية في البرمجة وريادة الأعمال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنفذ وزارة الشباب والرياضة عددًا من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالى البرمجة وريادة الأعمال أون لاين على مدار شهر سبتمبر الجاري بتنظيم الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - وحدة "طور وغير" بالتنسيق مع شركة مايكروسوفت.
كما تنفذ الوزارة محاضرات أسبوعية مجانية في المجال التكنولوجي عن طريق "webinar"، بالتنسيق مع مايكروسوفت مصر، في مجالات ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لسوق العمل، وكذا محاضرات عن منصة "طوّر وغيّر" ودورها في التعلم عن بعد، والمشاركة للراغبين من خلال موقع https:www.tawarwghayar.com، حيث يتم تنفيذ المحاضرات أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع على مدار شهر سبتمبر، من الساعة الثامنة حتى التاسعة والنصف مساءً.
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