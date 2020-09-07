مى عبدالحميد: حجز 1628 وحدة بمشروعات سكن ودار مصر وJANNA إلكترونيا

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بأنه تم حجز 1628 وحدة سكنية إلكترونيا، وذلك حتى مساء أمس الأحد، وهو اليوم الأول لحجز 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، JANNA"، موزعة على 13 مدينة جديدة، والتى تم طرحها بالتعاون بين الصندوق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطى الدخل، مؤكدة أن الحجز مستمر حتى يوم الأحد الموافق 27/9/2020، فى تمام الساعة 12 مُنتصف الليل.





وأوضحت مى عبدالحميد أن الوحدات المتبقية للحجز 643 وحدة، موزعة كالتالى: 127 وحدة بـ "JANNA" بمدينة الشيخ زايد، و30 وحدة بـ"دار مصر" بمدينة 15 مايو، و115 وحدة بـ"دار مصر" بمدينة السادات، و62 وحدة بـ"سكن مصر" بمدينة المنيا الجديدة، و203 وحدات "JANNA" بمدينة دمياط الجديدة، و106 وحدات بـ"سكن مصر" بمدينة غرب قنا. وقالت الرئيس التنفيذى للصندوق: يتم الحجز من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى "https://cservices.shmff.gov.eg"، إذ يختار العميل الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها – فى حالة عدم حجزها من قبل مواطن آخر – من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع نظراً لأن التخصيص بأسبقية الحجز، مع العلم أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائى للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيا لحجز الوحدة السكنية المُختارة. وأشارت مى عبدالحميد إلى أنه تم طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون بين الصندوق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطى الدخل، بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، فى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019 والمُعدلة بتاريخ 19 مارس 2020 وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطى الدخل بسعر عائد 8 % مُتناقصة سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقارى. وأضافت أنه سيتم سداد نسبة 10 % من إجمالى سعر الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد 3 أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكترونى، إذ سيتم إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.

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