شوقى وسعفان يناقشان قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد

عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماع بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وذلك بحضور عدد من ممثلى الوزارات المعنية.





فى مستهل اللقاء رحب وزير التربية والتعليم بوزير القوى العاملة والحضور، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى وضع إطار عام لجودة برنامج التعليم والتدريب التقنى والفنى المهنى، وطرق التعليم والتعلم وأساليب التقويم اللازمة، وكذلك وضع معايير اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب الفنى والمهنى النظامى وغير النظامى والتقنى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى.

وعرض الدكتور طارق شوقى، أهم جوانب التعاون المستقبلى فيما يخص التعليم الفنى، لا سيّما من خلال إنشاء أكاديمية معلمى التعليم الفنى والمهنى، فضلا عن مقترح إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى "اتقان"، ومراحل تطوير التعليم الفنى وصولا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتى تعد نموذجًا مبهراً للتعليم المزدوج للشراكة بين الوزارة والشركات والمصانع.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لتطوير التعليم الفنى، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم فى تعزيز قدرات الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفنى بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمى، بما يتيح لخريجى التعليم الفنى الحصول على فرص عمل فى الخارج.



وأكد وزير القوى العاملة على دعم الوزارة لكل الإجراءات التى من شأنها الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى بكل عناصرها ومكوناتها بغية توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية، ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

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وقال سعفان: "إننا نسعى للوصول إلى أكبر عدد من المؤسسات الدولية للحصول على الاعتماد للتعليم الفنى فى مصر"، مشيرًا إلى أن احتياج سوق العمل بمصر إلى التعليم الفنى أكثر بكثير من الوظائف الأخرى، موضحًا أهمية التركيز على التعليم الفنى خلال الفترة المقبلة.

واتفق الوزيران على عقد العديد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة للوقوف على الشكل النهائى لمقترح قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى "اتقان"، للارتقاء بالتعليم الفنى فى مصر.

حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، وإنجى مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، ومن وزارة القوى العاملة، ياسر الشربينى معاون وزير القوى العاملة، وعدد من ممثلى الوزارات المختلفة هم: المهندس أحمد طه مساعد وزيرة التجارة والصناعة، نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية والقضائية، والدكتور أحمد الحيوى أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد علاء مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد عشماوى استشارى مجلس التعليم الفنى.