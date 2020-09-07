التعليم العالى تعلن إجراءات العام الدراسى الجديد بالجامعات والمعاهد

وذكر بيان صادر عن "التعليم العالى"، اليوم الإثنين، أنه سيتم فحص درجة حرارة الطالب عند مدخل الجامعة، وأى طالب تكون حرارته 37.5 درجة مئوية فما فوق، فلن يسمح له بالدخول وأن يتوجه إلى عيادة أو مستشفى الطلبة التابع لجامعته لتوقيع الكشف الطبى عليه، ويجب أن تصدر كل جامعه تعليمات واضحة محددة بها أماكن الكشف.

وأضاف البيان أنه يتولى القائم بالتدريس مسؤولية إحالة أى طالب تظهر عليه أعراض كوفيد 19 "مثل السعال وآلام الجسد والتعب وضيق النَفس وألم الحلق وسيلان الأنف والإسهال والغثيان والصداع" إلى الجهة الصحية بالجامعة "عيادة أو مستشفى الطلبة"، لإجراء الفحوصات اللازمة تبعا للإرشادات المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والسكان، كما ينبغى ارتداء الكمامات طول الوقت أثناء التواجد داخل الحرم الجامعى.

وأشار البيان إلى أنه ينبغى على أعضاء الكادر الجامعى والعاملين بالجامعات والطلاب الامتناع عن مغادرة الجامعة إلا فى نهاية اليوم الدراسى، وإذا ما غادروها لأسباب طارئة، فلن يسمح لهم بالدخول إليها ثانية إلا إذا خضعوا للفحص الحرارى قبل الدخول، ولا يسمح بالزيارات الشخصية مطلقا، وينبغى على الأشخاص الذين يعانون ظروفا صحية خاصة بما فى ذلك كبار السن عدم الحضور إلى الجامعة.

وتابع، أنه يجب على الجامعة تطبيق إجراءات للدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، والحفاظ على التباعد الجسدى مسافة مترين فى المناطق كثيفة الحركة، كما ينبغى التشجيع على التدريس عن بعد وكذلك عقد الاجتماعات عبر الإنترنت، ما لم تكن هناك حاجة ملحة للاجتماع فى مكان واحد، وينبغى حينها أن يتم الترتيب له عبر موعد بالبريد الإلكتروني، كما يحتاج للموافقة عليه قبل انعقاده.

ونوه البيان بأنه بالنسبة لأعمال الصيانة أو تسليم السلع والطرود، فينبغى أن تتم بعد ساعات العمل الرسمية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، وبخاصة عند استلام الأشياء وتسليمها، إذ ينبغى أن يتم ذلك فى موقع محدد وباتباع أسلوب يتجنب الملامسة والتطهير باستخدام الكلور أو أكاسيد الهيدروجين.