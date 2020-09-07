ويبقى الطقس شديد الحرارة نهارا على محافظات الصعيد لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط على جنوب غرب البلاد محملة بالأتربة مثيرة للرمال.
وحول درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24، وجنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الرطوبة مستمرة وعواصف ترابية بالصعيد.. الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا والقاهرة تسجل 35 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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