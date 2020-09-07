أخبار مصرية

الرطوبة مستمرة وعواصف ترابية بالصعيد.. الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا والقاهرة تسجل 35 درجة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الثلاثاء، سيكون مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحري نهارا، لطيفا ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيفا ليلا، تصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس.

ويبقى الطقس شديد الحرارة نهارا على محافظات الصعيد لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط على جنوب غرب البلاد محملة بالأتربة مثيرة للرمال.

وحول درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24، وجنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الرطوبة مستمرة وعواصف ترابية بالصعيد.. الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا والقاهرة تسجل 35 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا