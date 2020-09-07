بثت صفحة سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على الفيسبوك فيديو يحكي قصة وتاريخ فكرة تأسيس مترو أنفاق القاهرة، مشيرة إلى دور الاتحاد الأوروبي في تطوير المرحلة الثالثة لخط المترو.
وقالت الصفحة إن كثيرا من سكان القاهرة يعتمدون على المترو كوسيلة المواصلات الأساسية في حياتهم اليومية بالقاهرة، ولكن كثيرون لا يعرفون القصة وراء تأسيسه.
وتابعت أن فكرة تأسيس مترو القاهرة ولدت على يد المهندس المصري سيد عبد الواحد في ثلاثينيات القرن الماضي، والتي أكمل كل الرسومات المطلوبة لها في عام 1946 وتحدث عنها الرئيس جمال عبد الناصر في إحدى خطبه وطلب مشورة الفرنسيين لتنفيذها.
وأوضحت الصفحة أن المشروع بدأ العمل به في عام 1973 والانتهاء منه في عام 1989 الخط الأول ثم الخط الثاني في عام 1999.
وقالت إن الفيديو سيفيد في التعريف بتاريخ المترو ودور الاتحاد الأوروبي في تطوير المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الفكرة من أيام عبد الناصر.. صفحة سفارة الاتحاد الأوروبي تنشر فيديو عن مترو الأنفاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.