الأنبا إبراهيم إسحق يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك

ترأس اليوم الإثنين، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر. أقيمت فعاليات الاجتماع بالمقر البطريركي بكوبري القبة، وذلك بمشاركة أصحاب النيافة والآباء المطارنة أعضاء اللجنة الدائمة. واختتمت الدورة التدريبية المكثفة فى الحاسب الآلى للشباب الجامعى ، حديثي التخرج والباحثين عن وظائف بكنيسة القيامة للاقباط الكاثوليك بمحطة الرمل الاسكندرية. وشهدت الدورة تدريب 22 شابا وشابة والتى استمرت لمدة 5 أيام تحت إشراف مسئول التدريب بمكتب دياكونيا للتنمية الأستاذة مى صليب. Advertisements وتأتي الدورات المكثفة في إطار سعى مكتب دياكونيا للتنمية التابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك - الإيبارشية البطريركية- بالتشارك مع لجنة الشباب الإيبارشي فى مجال تطوير الشباب وإيمانا بأهمية التدريب و اكتساب الخبرات المختلفة. وتضمنت الدورة التدريبية البرامج الاتية: "باور بوينت وايكسيل وورد"، وذلك أستكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التى يقوم بها المكتب فى كنائس الإيبارشية البطريركية. كان غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك قد تابع الدورة التدريبية وتفقد عملها أثناء انعقادها. وصرح الاب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا بأنه سوف يقوم بالاعلان قريبا عن اعادة هذة الدورة التدريبية فى كنائس أخرى لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الشباب.

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