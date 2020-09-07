القارئ الذكي لعداد الكهرباء “شعاع” اعرف خطوات تحميله على موبايلك بالصور

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محمد سياف - ابو ظبي - القارئ الذكي لعداد الكهرباء “شعاع”، أطلقت الشركة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء “شعاع” تطبيقاً مجانياً يسمى “القارئ الذكي” والذي يُمكّن المواطنين من تسجيل قراءة عداد الكهرباء الكترونيا من خلال استخدام كاميرا الموبايل، ومن خلال مقالنا سنتعرف على الخطوات الواجب اتباعها لتسجيل قراءة عداد الكهرباء، يأتي ذلك التطبيق مساعدة جنبًا إلى جنب مع تسجيل الكشافين حتى يتم ضمان تسجيل القراءات بشكل سليم 100%.

القارئ الذكي لعداد الكهرباء| الخطوات اللازمة لتسجيل قراءة عداد الكهرباء الكترونيا

1- ادخل على Google play واكتب في خانة البحث كلمة shooaa وتعني “شعاع”.

2- حمّل التطبيق المجاني “القارئ الذكي لعداد الكهرباء“.

3- بعد أن يتم تثبيت البرنامج قم بالضغط على إنشاء حساب جديد.

4- اختر شركة توزيع الكهرباء التي تتبع لها.

5- قم بتسجيل بياناتك الخاصة من (رقم الهاتف المحمول / الإيميل / الرقم السري).

6- اختر الإدارة التابع لها.

7- قم بادخال الاسم ورقم المحمول والرقم السري و الذى قمت بالتسجيل به عند إنشاء الحساب، ثم التقط صورة لفاتورة كهرباء هذا العدادوهو اجراء ستفعله مرة واحدة عند إنشائك للحساب أول مرة.

8- قم بالضغط على إرسال الطلب بعد التقاطك لصورة فاتورة الكهرباء.

9- عند قبول شركة شعاع طلبك ستظهر لك شاشة قم بإدخال فيها الاسم والرقم السري.

10- سيتم تنبيك بميعاد إرسال القراءة في وقت محدد.

11- قم باختيار خانة التقاط صورة حتى تصور العداد ثم اضغط إرسال ليتم إرسالها.

بالصور خطوات ارسال قراءة العداد بنفسك عبر تطبيق شعاع

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