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حماة الوطن يدعو المصريين للتصويت بكثافة بالجولة الثانية لانتخابات الشيوخ

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مريم يوسف 2020-09-07 12:18 0 تبليغ

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دعا الدكتور أحمد زكريا، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، المواطنين للاصطفاف خلف الدولة المصرية لاكتمال مؤسسات الدولة والنزول للتصويت فى جولة الإعادة لاستحقاق مجلس الشيوخ، بعدما ظهر المصريون بصورة لائقة خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ.

وكشف زكريا، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، عن انعقاد عدة اجتماعات مع أعضاء الهيئة العليا للحزب من أجل دعم مرشحى الحزب بمحافظتى سوهاج وقنا خلال جولة الإعادة، من خلال استكمال الحملات التوعية والتعريف بالمرشحين من خلال الجلسات العرفية مع كبار العائلات، فضلاً عن الحملات الدعائية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى التزام المرشحين بالإجراءات التى حددتها الهيئة العليا للانتخابات وأن مرشحى الحزب الذين لم يوفقوا بالتجربة الديمقراطية إنما أبلوا بلاءً حسنًا.

وأشاد مساعد رئيس "حماة الوطن" بمدى جاهزية السفارات المصرية لضمان مشاركة المصريين بالخارج، مؤكدًا أن التصويت الإلكترونى جيد ويساعد على زيادة المشاركة الايجابية خصوصًا التطور التكتولوجى الهائل وأصبح التصويت الإلكترونى أمر حتمى خصوصا بعد جائحة كرونا.

وحول اللغط الذى أثير مؤخرًا حول غرامة التخلف عن التصويت، أكد زكريا أن هناك فئة كبيرة تقوم بالذهاب إلى الصناديق خوفًا من الغرامات وفئة أخرى تذهب من أجل الشعور بالإحساس الوطنى والمسؤولية المجتمعية تجاه من يمثله فى الحياة النيابية من أجل مستقبل أولاده وذلك هو الأهم، على حد قوله.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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