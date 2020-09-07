صور.. وزير الأوقاف يشكر المسؤولين عن لحوم الأضاحى: مستوى احترافى متميز

أعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن شكره لجميع الشركاء فى مشروع صكوك الأضاحى والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم فى الوصول به إلى هذا المستوى الوطنى الاحترافى المتميز.





جاء ذلك، اليوم الإثنين، خلال تفقد وزير الأوقاف لعملية التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد والنقل بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وخص وزير الأوقاف بالشكر العاملين بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغدائية التابعة لوزارة التموين لجهودهم المتميزة فى العمل بالمشروع وحرصهم على تقديم أفضل ما فى وسعهم لخروجه على هذا المستوى شديد التميز. وأكد وزير الأوقاف أن هذا التناغم بين عدد كبير من موسسات الدولة أسهم فى تعظيم قيمة المشروع، إذ لا يوجد أى فاقد على الإطلاق، فكل جزء من الأضحية يتم الانتفاع به وتحويله إلى قيمة مضافة وتحويل هذه القيمة إلى لحوم لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

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