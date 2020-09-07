بلاغ للأموال العامة يتهم صلاح دياب بشراء مصنع بأقل من سعره بـ58 مليون جنيه

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تلقت مباحث الأموال العامة بالإدارة العامة بلاغًا من حسن مندور عبد العزيز مندور مدير إنتاج سابق بشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية ( كوين ) يتهم رجل الأعمال صلاح دياب صاحب مصانع لا بوار للحلويات والمحبوس على ذمة قضية مبانى بدون ترخيص، بشراء مصنع كوين عام 2013 والمملوك آنذاك لشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية التابعة لبنك قناة السويس، بالتواطؤ مع مسئولى البنك بمبلغ 12 مليونا و800 ألف جنيه فى حين أن المصنع يبلغ سعره آنذاك اكثر من سبعين مليون جنيه.
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