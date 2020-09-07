75مليون جنيه مخالفات وتهرب ضريبى ضد صلاح دياب فى بعض القضايا تكشفها جهات التحقيق

كشفت جهات التحقيق فى التحقيقات مع صلاح دياب أن غرامات المبانى المخالفة ضده بلغت 10215400، فيما يتبقى عليه بالضرائب العقارية مبلغ 25374 من ضرائب 2020، الخاصة بمصنع لابوار.
وتبين أنه اشترى مصنع كوين ولم يدرجه بالضرائب العقارية منذ شرائه، وتهرب من سداد الضرائب، وتم عمل لجنة لتحديد القيمة وقد تصل إلى أكثر من 5 ملايين جنيه، وتبين أن الأرض المستولى عليها من المسجد والشارع تبلغ 3500 متر وتصل إلى 60 مليون جنيه.
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