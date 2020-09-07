بأمر الشعب.. المصريون يواجهون دعوات التخريب

تصدر هاشتاج "مش نازلين يوم 20" تريند تويتر، لأجل حماية البلاد من دعوات الخراب، التى أطلقها بعض دعاة الفوضى وقوى الظلام، للنزول للتظاهر ضد الدولة المصرية، ضمن المخططات الخبيثة لتعطيل مسيرة التنمية والإنجازات غير المسبوقة التى تشهدها الدولة المصرية.





المصريون واجهوا تلك الدعوات بقوة شديدة، ولما لا والواقع الذى تعيشه مصر حاليًا، كان حلمًا، وحققت مصر خلال سنوات قليلة إنجازات لم يكن يتوقع أحد تحقيقها فى أكثر من 50 عامًا.

وتفاعل المغردون مع هاشتاج "مش نازلين يوم 20" بنشر الإنجازات التى شهدتها مصر فى عهد الرئيس السيسى ردا عن الدعوات الإخوانية التى تدعو للخراب.

وعلق المغردون قائلين: "مش نازلين يوم 20 عشان محافظة سوهاج بقيت كدا بعد تطوير بعض الأماكن فيها" مذيلين التدوينة بعدد من الصور لما صارت عليه المحافظة، "مش نازلين يوم 20 عشان ميدان التحرير أيام الخراب كان كدا وبعد ما تم تطوير أيام السيسى بقى كدا".

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وانتشرت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، للتظاهر يوم 20 سبتمبر الجارى، ضد الدولة المصرية، وهى محاولات يائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لإعادة البلاد لدائرة الفوضى، ولكن هيهات هيهات، فالمصريون أكثر وعيًا ولن ينساقوا وراء تلك الدعوات الخبيثة، تعلموا الدرس جيدًا، والواقع الذى تعيشه مصر الآن، يجعل الشعب يدافع عن الدولة بصدور مفتوحة، ولكن يعطوا الفرصة لأحد لإعادة البلاد لما كانت عليه من فوضى.

بأمر الشعب

وكلما حاول أعضاء الجماعة الإرهابية تدشين دعوات للتخريب، قابل الشعب تلك الدعوات بمواجهة حقيقية وواقعية، كان من أبرزها بأمر الشعب السيسى مكمل، وكمل يا سيسى، فى تأكيد واضح لتأييد الشعب لمسيرة التنمية والإنجازات التى تعيشها مصر.