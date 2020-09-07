العدل: منح بعض العاملين بشركة مياه الإسكندرية الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 200، الصادر فى 7 سبتمبر 2020، قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، بتخويل بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية صفة مأمورى الضبط القضائى.







وأصدر وزير العدل قرار رقم 1485 لسنة 2020 بتخويل بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية صفة مأمورى الضبط القضائى بصفتهم الوظيفية، وفى دائرة اختصاصهم وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة للقانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة.

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