فيديوجراف.. قطار التطوير مستمر.. السكة الحديد تواصل تحديث أسطولها

تواصل وزارة النقل تحديث منظومة السكة الحديد من خلال استقبال دفعات جديدة من الجرارات والقطارات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وللنهوض بهذا المرفق الحيوى الذى عانى من الإهمال لسنوات طويلة.





والفيديوجراف التالى يوضح بالأرقام جهود التطوير المستمر للسكة الحديد من خلال تحديث أسطولها. وناشدت وزارة النقل المواطنين الحصول على تذكرة ركوب القطارات إذ أنها أحد مصادر الدخل بالسكة الحديد وتجنب السلوكيات السلبية بالسكك الحديدية مثل التسطيح أعلى القطارات وشد فرامل الهواء خلال سير القطارات وعدم المحافظة على نظافة القطارات إذ أن السكة الحديد ملك للشعب المصرى وأنه يجب المحافظة عليها.

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