صور.. محافظ القاهرة يشرف على إزالة عشوائيات اسطبل عنتر

وأشار محافظ القاهرة، خلال الجولة، إلى أن منطقة اسطبل عنتر هى إحدى المناطق العشوائية المهددة للحياة التى تسعى المحافظة إلى الانتهاء من إزالتها قبل نهاية 2020، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة 262 عقارًا ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المتكامل الخدمات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأضاف المحافظ أن الدولة غيرت حياة ما يقارب من 120 ألف مواطن كانوا يعيشون بالمناطق العشوائية بالقاهرة تم تسكينهم فى 24 ألف وحدة سكنية بالمدن الحضارية الجديدة التى أقامتها الدولة بالاسمرات 1 و2 و3 والمحروسة 1 وأهالينا 1 وروضة السيدة زينب.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تزيل حاليًا المناطق العشوائية بشمال الحرفيين وعرب الحصن بالمطرية والجبخانة واسطبل عنتر بحى مصر القديمة ودار السلام.