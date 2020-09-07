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وزير الأوقاف يتفقد تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين

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أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، خلال تفقده لعملية التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد والنقل بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الاثنين ٧ سبتمبر.

ووجه الوزير الشكر بكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المتميز، وخص بالشكر العاملين بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغدائية التابعة لوزارة التموين لجهودهم المتميزة في العمل بالمشروع وحرصهم على تقديم أفضل ما في وسعهم لخروجه على هذا المستوى شديد التميز.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا التناغم بين عدد كبير من موسسات الدولة قد أسهم في تعظيم قيمة المشروع ، حيث لا يوجد أي فاقد على الإطلاق، فكل جزء من الأضحية يتم الانتفاع به وتحويله إلى قيمة مضافة وتحويل هذه القيمة إلى لحوم لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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