وكيل الأزهر يوقع برتوكول تعاون مع وزارة الطيران

وقع الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، مع وفد وزارة الطيران، بروتوكول تعاون، لتيسير رحلات جوية لمبعوثي الأزهر وكافة الرحلات المتعلقة بالأزهر الشريف، اليوم الإثنين بمقر مشيخة الأزهر.

وأوضح الشيخ صالح أن الأزهر يعمل في جو متناغم مع كافة قطاعات الدولة لإظهار ما تقوم به الدولة من تطورات وخدمات لأبناء مصر وضيوفها من العالم كله، موضحا أن هذا التعاون يخدم أبناء الأزهر لتيسير كافة الرحلات لهم خارج مصر وداخلها، لنشر رسالة الدين الإسلامي في كل ربوع العالم.

من جانبه قدم وفد وزارة الطيران الشكر للأزهر الشريف على هذا الاتفاق والتعاون، موضحين أنهم سعداء بتقديم خدماتهم للأزهر الشريف، الذي يقوم بخدمة الدين الإسلامي في كل أنحاء العالم.