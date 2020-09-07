نادي مانشستر سيتي يعلن إصابة «رياض محرز» و«إيميريك لابورت» بكورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي عن إصابة الثنائي رياض محرز، وإيميريك لابورت، بفيروس كورونا وأن كلاهما تم عزلهما طبقًا لإجراءات الوقاية المتبعة.
جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن محرز ولابورت لم يظهر أي أعراض من تلك الخاصة بالفيروس القاتل.
وكتب النادي في البيان: «مانشستر سيتي يستطيع التأكيد أن رياض محرز وإيميريك لابورت قد تم اختبارهما ضد فيروس كورونا وظهرت النتيجة إيجابية».
وكتب محرز رسالة طمأن خلالها الجماهير عبر تويتر: «شكرًا لكل الرسائل اللطيفة، أنا بخير، أتمنى أن تبقوا في أمان».
وأضاف: «كلا اللاعبين حاليًا يخضعان للملاحظة في العزل المنزلي بموجب إجراءات رابطة الأندية الإنجليزية والحكومة، وكلاهما لا يظهر أي أعراض».
وأنهى النادي بيانه: «الجميع في مانشستر سيتي يتمنى لرياض ولابورت الشفاء السريع قبل العودة للتدريبات الخاصة بالموسم الجديد».
ويستعد نادي مانشستر سيتي في الوقت الحالي للعودة للمباريات بشكل رسمي عن طريق بطولة الدوري الإنجليزي التي تنطلق خلال أيام.
جدير بالذكر أن مباراة مانشستر سيتي الافتتاحية في الدوري ستكون أمام وولفرهامبتون في الـ 21 من الشهر الجاري.
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