بـ 524 مليون جنيه.. محافظ دمياط : تنفيذ 9 مشروعات تضم 83 عمارة سكنية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة دمياط،

وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.