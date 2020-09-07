السفير الياباني: شركة تويوتا تتطلع للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفير ماساكي نوكي، سفير دولة اليابان في القاهرة، وذلك في زيارة تعكس قوة الاقتصاد المصري المتنامي وثقة كبار المستثمرين والشركات العالمية في كفاءة مؤسستنا الوطنية العملاقة.

تناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بالعربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة اليابانية من خبرات في مجال الصناعات الإلكترونية والتحول الرقمي والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وعربات مترو الأنفاق ووسائل النقل صديقة البيئة، ومجالات التصنيع المتعددة.

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كما تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات اليابانية وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

في هذا الصدد، أوضح " التراس" أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وطوكيو، وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مؤكدا علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لعقد شراكة مع كبريات الشركات اليابانية والتي لنا تعاون متميز معها منذ تأسيس الهيئة، مؤكدا علي أهمية تعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلي جانب مناقشة إمكانية اشتراك الشركات اليابانية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها تعديل السيارات المتقادمة خاصة الميكروباصات وتحويلها إلي سيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعي، مشيدا بالعربات اليابانية التي تتميز بمواصفات الجودة والمتانة، لافتًا إلي تحقيق السعر المناسب للسوق المصري وإمكانية التصدير إلي الدول الإفريقية.

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من جانبه أكد " ماساكي نوكي" أن السوق المصري جاذبا للاستثمارات اليابانية ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، لافتًا لحرص كبري الشركات اليابانية وتطلعها للمشاركة مع المؤسسات الصناعية المصرية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأشاد " نوكي " بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتطويرها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الشركات اليابانية متحمسة لعقد الشراكات مع "العربية للتصنيع" لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجالات الصناعة المتعددة.

وفي سياق متصل، قام سفير دولة اليابان بالقاهرة بزيارة للشركة العربية الأمريكية لصناعة السيارات التابعة للعربية للتصنيع، حيث تفقد الإمكانيات التصنيعية المتطورة بخطوط الإنتاج وأطلع علي أحدث المنتجات في صناعة السيارات والمشروعات المستقبلية.

وأشاد السفير بالقدرات التصنيعية المتطورة بالشركة والتي تضاهي أحدث خطوط الإنتاج العالمية، لافتًا علي سبيل المثال إلى أن شركة تويوتا اليابانية العالمية تحرص علي الاستثمار في مصر والتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع علما بأن تويوتا لديها اشتراطات صارمة للجودة وهي ما تحقق بالعربية للتصنيع.