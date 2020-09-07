نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تعلن إجراءات تسجيل الكشف الطبي للطلاب المرشحين للعام الجامعي 2020-2021 في المقال التالي
حيث يتطلب على كل طالب الدخول على موقع الكشف الطبى من خلال الرابط التالى
http:app2.helwan.edu.egDetMed
ثم يقوم الطالب بالضغط على تسجيل طالب جديد وملئ البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالكشف الطبي وهى ( اسم الطالب - الرقم القومي - النوع - الكلية التى تم الترشيح لها - رقم الجلوس -
- تأكيد رقم الجلوس - رقم الموبيل - المحافظة - عنوان الطالب - رأي الطالب في الخدمة)، ثم يتم طبع الافادة ويظهر للطالب كود الدفع.
ثم يقوم الطالب بدفع رسوم الكشف الطبى من خلال كود الدفع الالكترونى وذلك من خلال المنافذ التالية (امان - مصارى- بى - ايجى باى - ممكن - سداد - سمارت - وقتى - البريد المصرى )، وبعد سداد الرسوم يظهر للطالب رابط استمارة الكشف الطبى فيقوم بالضغط عليه، ثم تظهر الاستمارة موضح بها موعد الكشف الطبى ويجب التأكد من ظهور الباركود قبل طباعة الاستمارة وفي حالة عدم ظهوره يتطلب على الطالب عمل تحديث للصفحة حتى يظهر.
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