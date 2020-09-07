نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع تخرج بتطبيقية حلوان عن "الاستفادة من عوادم الأقمشة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقش طلاب قسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة مشروع تخرج عن "الاستفادة من عوادم الأقمشة في إنتاج نوعيات جديدة من بلوكات الطوب الأسمنتي المتوافق بيئيًا بديلًا للطوب الاحمر".

وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، حيث تعتبر صناعة الطوب الأحمر في مصر من الصناعات المضرة بيئيًا، ويكون لها تأثير على البيئة المحيطة والتي تتمثل خطورتها في قربها من الكتل السكانية والأراضي الزراعية.

وتعتبر الخصائص الفنية للحوائط من حيث نوعية الخامات وكثافتها ووزنها لها أكبر الأثر علي جودة المنشأت، وكلما كانت الحوائط خفيفة الوزن أدي ذلك إلي توفير حوالي 25% من كمية الخرسانة بالهيكل الانشائي، ولهذه الأسباب تلجأ الشركات إلى استخدام الطوب الأحمر بكميات ضخمة نظرًا لخفة وزنه والذي يصل إلى 2 كيلو جرام للوحدة وهذا بخلاف الطوب الاسمنتي والذي يستخدم في نطاق ضيق نظرًا لزيادة وزنه والذي يصل إلى أربعة كيلو جرام للوحدة ممايزيد من التكلفة.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أنه نظرًا لكل هذه الأسباب السابقة فقد قدم الطلاب هذا المشروع الذي يهدف إلى تحسين وانتاج نوعيات من الطوب الأسمنتي المصمت خفيف الوزن مع زيادة قدرته علي العزل الحراري والمتوافق بيئيًا بديلا للطوب الأحمر بأستخدام عوادم تصنيع المنسوجات وأخرى لتلائم الغرض من استخدامها في مجال الهندسة الانشائية.

وقد جاءت فكرة المشروع لعدة أسباب:

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1- نظرا للحركة الانشائية والتي تشهدها مصر في الوقت الراهن أدت الي إستهلاك كميات كبيرة من الطوب الاحمر مما ترتب عليه زيادة في نسب التلوث.

2- أدى منع استيراد الملابس الجاهزة من الخارج الي زيادة الانتاج وبالتالي زيادة في كميات العوادم الناتجة من التشغيل دون استخدام.

ولهذه الأسباب كان البحث والدراسة لإنتاج نوعيات جديدة من الطوب الاسمنتي المتوافق بيئيًا يفي بالغرض الذي صمم من اجله بمواصفات جديدة منها خفة الوزن والعزل الحراري باستخدام العوادم بعد تجهيزها حتي تكون صالحة للاستخدام.

ويهدف المشروع إلى ايجادالحلول والمخرجات الابتكارية القابلة للتنفيذ والتي تخدم المجتمع والبيئة، دعم التواصل بين الطلاب وسوق العمل لدعم الافكار المتميزة وتحويلها لمنتجات نهائية قابلة للتطبيق، خلق فرص عمل وانشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، القضاء علي التلوث الناتج من مصانع الطوب الاحمر تدريجيا وتحويلها الي مصانع للطوب الاسمنتي المتوافق بيئيًا، التخلص من بعض عوادم الملابس الجاهزة واستخدامها في انتاج الطوب الاسمنتي محل الدراسة، انتاج نوعيات جديدة من الطوب الاسمنتي المصمت المتوافق بيئيًا بمواصفات جديدة ذات اوزان خفيفة ولها القدرة علي العزل الحراري تحل محل الطوب الاحمر.

زيادة قدرة الطوب المنتج علي مقاومة الضغط تأهلة للاستخدام كطوب حامل نظرًا لاستخدام عوادم الملابس الجاهزة في المكون الاساسي للطوب، زيادة قدرة العزل الحراري للطوب المنتج يؤدي إلى وفر في أحمال التكييف للمنشآت، كما أن إنتاج هذه النوعيات من بلوكات الطوب الاسمنتي والمدعم بالعوادم تحت إشراف مصمم تطبيقي متخصص يتيح الفرصة لانتشارها وفتح مجالات جديدة للتصدير.