نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل "عربية البرلمان": مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا للاتصالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب أحمد فؤاد اباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة للقضايا التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فيما يتعلق بمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة، مشيرًا إلي أن مصر بما تمتلكه من إمكانيات طبيعية وخبرات بشرية رفيعة المستوى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت مؤهلة لتكون مركزا اقليميا وعربيا كبيرا في عالم الاتصالات والمعلومات لتصدير هذه الإمكانيات والخبرات لمختلف الاسواق العربية والأفريقية.

وأشاد "أباظة" في بيان له، اليوم الاثنين، بتصريحات الدكتور عمرو طلعت التي أكد فيها أن المشروعات التي تنفذها الوزارة تعتمد على عدة محاور منها ما يتعلق ببناء الإنسان، وأخرى تتعلق بالتحول الرقمي، فضلًا عن المشروعات التي تستهدف تعظيم قدرات الدولة وأن مشروعات بناء الإنسان تتضمن مبادرة بناة مصر الرقمية، الجاري العمل على مختلف الجوانب الخاصة بها الآن، من تعاون وتنسيق مع الجامعات الدولية التي سيتم الشراكة معها، لتدريس عدد من البرامج الأكاديمية والتخصصات المحددة، وذلك تمهيدًا لإطلاقها في فبراير 2021 وتأكيد الوزير ايضا أن مشروعات بناء الإنسان، تتضمن أيضًا مشروع جامعة مصر المعلوماتية، والتي تضم تخصصات الهندسة وتكنولوجيا الأعمال، وكذا علوم الحاسب، والفنون الرقمية، مستعرضًا الموقف التنفيذي للتعاون مع عدد من أفضل الجامعات العالمية في هذه التخصصات.

وأكد النائب الأهمية القصوى لهذه الجامعة التي يجب أن تكون مستقبلة لجميع الطلاب من الدول العربية من الراغبين للتعلم بها كما أنه يمكن مستقبلا انشاء فروع لهذه الجامعة بعدد من الدول العربية خاصة في ظل الاهتمام الكبير من الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضايا العربية ودعم الاشقاء العرب في مختلف المجالات.

ووجه عضو مجلس النواب، تحية قلبية للدكتور عمرو طلعت على نجاحه الكبير الذى يحققه في مشروع مصر الرقمية الذي يشتمل على مجموعة كبيرة من الخدمات التي تهم المواطن المصري في عدد من القطاعات وأنه بالتزامن مع الإطلاق الثاني لهذا المشروع، سوف يصل عدد الخدمات المقدمة من خلاله إلى 101 خدمة في عدد من القطاعات الحيوية، مطالبا من الوزير بحث مجالات التعاون في مثل هذه المشروعات الناجحة مع مختلف الدول العربية لتصدير الخبرات المصرية للدول العربية لتطبيق هذا المشروع عربيا.

